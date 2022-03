Il Napoli scopre un nuovo Osimhen: con quella maschera ha i superpoteri

By

Il Napoli sta scoprendo un nuovo Victor Osimhen grazie a Luciano Spalletti: il dato sbalorditivo dell’attaccante mascherato.

Luciano Spalletti non se ne capacita in alcun modo. Nella conferenza stampa post-gara contro il Verona, il mister ha analizzato la prestazione del suo bomber, lasciandosi andare ad un’espressione colorita e tipicamente toscana. Spalletti sa quanto potenziale ha Osimhen, ma sa anche che il giovane attaccante ha ancora qualche limite da colmare: “A volte va sui palloni con interpretazioni creative. E’ un calciatore top, ma diventerà ancora più forte“.

Scattante, agile, freddo sotto porta e dotato di un destro potente. Ma non solo. In questa stagione, grazie al gioco di Spalletti, il Napoli ha scoperto un nuovo Osimhen: i numeri sono sbalorditivi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Koulibaly al Barcellona? L’ultimo Napoli di Sarri smantellato: chi resterà

Osimhen ha un marchio di fabbrica: così spaventa gli avversari

In una squadra ricca di ali di bassa statura, nessuno si sarebbe immaginato che Victor Osimhen potesse essere fondamentale sulle palle alte. E invece, proprio grazie al suo atletismo e la potenza sulle gambe, il Napoli sta scoprendo una dote dell’attaccante quasi inedita. Victor non aveva fatto molti gol di testa al suo primo anno di azzurro: solo una marcatura a Bologna.

Quest’anno, invece, ha siglato 9 reti in campionato, di cui ben 4 di testa. Quasi la metà. Inoltre, è importante sottolineare che da quando si è infortunato al volto, non ha accusato alcun problema né ha sofferto paure sui contrasti aerei. Indossa la maschera protettiva e sembra sentirsi più al sicuro. Non sarà un caso che da inizio Osimhen ha realizzato 4 gol, di cui ben tre di testa.

Non manca molto al giorno in cui Victor si leverà la maschera: ma il Napoli si augura che i suoi super-poteri rimangano. Bentornati sulla Victor-Airlines, il treno per lo scudetto è appena ripartito.