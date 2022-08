Insigne, il nuovo look è battesimo: il primo gol in MLS svela il suo “segreto”

Primo grande squillo con dolce dedica per Lorenzo Insigne: nella notte italiana l’ex Napoli si sblocca e annuncia una grande novità.

Lorenzo Insigne ha rotto finalmente la maledizione che lo tormentava da settimane. La sua nuova avventura in Canada non è cominciata al meglio. L’accoglienza è stata caldissima, da brividi, ma pochi giorni dopo il suo arrivo gli è stato diagnosticato un affaticamento muscolare, che l’ha costretto a rimandare il suo debutto.

Successivamente, ha perso la finale di coppa canadese, fallendo di fatto la qualificazione in Champions League. E ancora dopo, ha sbagliato anche il suo primo calcio di rigore con la maglia del Toronto.

Ecco allora che bisognava intervenire e stravolgere qualcosa. Abbandonare il passato e abbracciare le novità. Così, Lorenzo Insigne ha deciso di tingere i suoi capelli in un biondo platino lucente, che ha subito messo in scena nella sfida di campionato contro il Nashville. E al 77′ la rete decisiva, con tanto di esultanza tenerissima per la sua famiglia.

Insigne si sblocca: l’annuncio dopo il gol – FOTO

Non è la prima volta che Lorenzo cambi il suo look. Già anni fa al Napoli si tinse i capelli di biondo, ma all’epoca non era rasato come oggi. Questo nuovo taglio, però, gli ha portato incredibilmente fortuna, poiché dopo un mese in Canada è riuscito finalmente a sbloccarsi e a segnare il suo primo gol in campionato. Una gioia infinita.

Insigne ha segnato la prima rete in MLS con un destro fulminante dal limite, indirizzato non sul secondo palo come al solito, ma sul primo. Ed è riuscito così a beffare il portiere. A seguito della rete decisiva per la sua squadra, Lorenzo ha raccolto subito il pallone dalla porta per festeggiare, mettendolo dentro la sua maglietta a mo’ di pancione.

Una dedica speciale, per una persona speciale: in casa Insigne è attesa una grande novità. Jenny Darone, la compagna dell’ex capitano del Napoli, è incinta e non vedeva l’ora che Lorenzo potesse esultare in questo modo per dare a tutti il lieto annuncio. Aveva mantenuto in gran segreto il suo pancione, anche se le ultime foto con il calciatore avevano fatto insospettire i più attenti. Dopo qualche mese, finalmente la verità.

Insomma, nuovo look, nuova vita oltre-oceanica e grandi sorprese per la famiglia Insigne. Il numero dei membri della famiglia si allarga. I due piccoli Carmine e Christian, presto, diventeranno fratellini maggiori del prossimo baby Insigne. Maschio o femmina? E’ ancora troppo presto per saperlo.