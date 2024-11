Napoli, stalker in squadra: l’accusa da Corona, i fatti

A poche ore dalla sfida contro l’Atalanta una notizia clamorosa in casa Napoli: è presente uno stalker in squadra. L’accusa da Corona

È un Napoli che cerca di rimanere concentrato sul campo e lasciare fuori tutte le vicende di calciomercato, ma c’è una questione che rischia di condizionare (e non poco) i partenopei in futuro. Si tratta di un qualcosa che non nulla a che vedere con il pallone. Infatti, un calciatore degli azzurri è stato accusato di stalking.

L’accusa arriva direttamente da Fabrizio Corona. L’ex paparazzo sul proprio canale Telegram accusa un giocatore del Napoli di stalking. Parole molto pesanti e che potrebbero presto vedere la reazione del diretto interessato. La società partenopea al momento resta fuori da questa vicenda continuando a pensare solamente al campo. Ma se il reato dovesse essere confermato anche dagli inquirenti, a quel punto non è da escludere che si arrivi ad una decisione drastica per dare un chiaro segnale anche al mondo esterno.

Napoli: calciatore accusato di stalking, i dettagli

Fabrizio Corona sul proprio canale Telegram ripercorre passo dopo passo la vicenda del calciatore del Napoli e raccontando dei dettagli che fino ad oggi erano sconosciuti. Un qualcosa che naturalmente per adesso non ha conferme ufficiali, ma non è da escludere che ben presto si possa passare per vie legali se tutto questo dovesse essere confermato.

Il calciatore finito al centro della bufera è Mario Rui. Secondo quanto riferito da Fabrizio Corona, il portoghese non ha lasciato Napoli proprio per continuare a stalkerare la moglie e non consentirgli di rifarsi una vita. I due si sono lasciati ormai da diversi anni e lei dalla scorsa primavera ha intrapreso una relazione con un istruttore di padel. Una cosa che non sarebbe assolutamente piaciuta al terzino partenopeo e da qui il timore della sua ex di possibili gesti folli da parte del calciatore.

A raccontare la vicenda a Corona è stato direttamente il nuovo compagno, che per il momento preferisce rimanere anonimo, ma in futuro potrebbe metterci la faccia per dare cercare di dare una sorta di serenità all’ex moglie di Mario Rui. Il Napoli per il momento ha deciso di non intervenire, ma, se dovessero esserci delle conferme ufficiali, le cose potrebbero cambiare. E a quel punto lo svincolo diventerebbe una ipotesi reale per il portoghese.